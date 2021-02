"Cień i kość" umili oczekiwanie na "Wiedźmina"? Zobacz zwiastun nowego serialu Netfliksa

Nie da się ukryć, że Netflix ostatnimi czasy coraz chętniej sięga po seriale z rejonów fantastycznych. W ostatnich dwóch latach mogliśmy oglądać nie tylko szalenie popularnego "Wiedźmina" , ale także i "Ciemny kryształ: Czas buntu" czy "Locke & Key". Niektórzy mówią, że i ostatni sezon "Stranger Things" mocno flirtował z fantasy. Do tej listy możemy dorzucić już kolejną pozycję – "Cień i kość".

Serial na podstawie popularnej serii powieści Leigh Bardugo o Uniwersum Griszów ukazuje świat rozdarty wojną. Główną bohaterką jest osierocona w dzieciństwie Alina Starkov, szeregowa żołnierka, która odkrywa w sobie nadzwyczajną moc, mogącą być kluczem do wyzwolenia jej kraju.

Cień i kość \| Teaser \| Netflix

"Ogromne zagrożenie ze strony Fałdy Cienia wisi nad krajem, a Alina zostaje odcięta od wszystkiego, co znała do tej pory, aby odbyć szkolenie wojskowe jako żołnierka elitarnej armii władających magią griszów. Opanowanie nowych zdolności przychodzi jej z trudem i stopniowo zdaje sobie sprawę, że sojusznicy i wrogowie są dwiema stronami tej samej monety i nic nie jest tym, na co wygląda w tym niezwykłym świecie. Toczy się konflikt między niebezpiecznymi przeciwnikami, wśród których znajduje się także szajka charyzmatycznych przestępców. Przetrwanie będzie wymagało czegoś więcej niż tylko magii" – czytamy w opisie fabuły.