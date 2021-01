Netflix przedstawił nową postać w "Wiedźminie". W komentarzach burza

Jodie Turner-Smith w "Wiedźminie". Internauci oburzeni. Netflix odpowiada

Pod wpisem pojawiła się masa negatywnych komentarzy. Przeciwnicy poprawności politycznej postanowili się ujawnić. "Nie chodzi o to czy elfy istniały i jak wyglądały, chodzi o to co Netflix robi od dłuższego czasu, a mianowicie wpycha nam do gardła blackwashing i chce, żebyśmy to akceptowali i się radowali. A jak jesteś innego zdania to wyzywają cię od rasistów" - napisał jeden z użytkowników. Niestety. Takich komentarzy jest więcej.