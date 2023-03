Ciąg dalszy afery sprzed lat. Magda Gessler przeprasza Wojciecha Ziemskiego

"Przepraszam pana Wojciecha Ziemskiego za wypowiedzi zamieszczone we wpisach na portalu internetowym 'Facebook' w dniach 6 i 7 grudnia 2018 r., zawierające nieprawdziwą informację, że zostałam przez niego oszukana, czym naruszyłam jego dobre imię. Oświadczam również, że twierdzenie to było sformułowane bez odpowiedniego sprawdzenia faktów i zobowiązuję się do powstrzymywania się od dalszego jego upowszechniania. Magdalena Gessler", napisała.