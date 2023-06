"Chwyty znane z PRL". Medioznawca o tym, jak TVP "relacjonowała" marsz 4 czerwca

Jeżeli coś ważnego się dzieje, a ktoś panu wmawia, że to się nie dzieje, to znaczy, że ten ktoś kłamie. TVP Info powinna być stacją informacyjną. Powinna, jak inne telewizje, kierować się kryterium ważności i dobra społecznego. Jeśli gdzieś w Polsce pojawia się pół miliona obywateli, by dać swój wyraz niezadowoleniu z rządu, to obowiązkiem TVP, jako nadawcy publicznego, jest dać możliwie szeroką relację z takiego wydarzenia. Tymczasem oni o tym marszu informowali mało i do tego manipulowali faktami.