TVP Info nie pokazuje marszu opozycji. "Dzisiaj serce Polski to nie Warszawa"

- Dzisiaj serce Polski to nie Warszawa. Dzisiaj serce Polski to tutaj, Opoczno - mówiła Maląg, po czym zaczęła wymieniać sukcesy i zalety rządu PiS. Było chwalenie się wiarygodnością, mówienie o 800+, dodatkowych emeryturach, niskim bezrobociu itd. A wszystko to w czasie, gdy w Warszawie dziesiątki tysięcy osób skandowały antyrządowe hasła i okazywały wsparcie dla Donalda Tuska, który mówił, że "tej fali nic już nie zatrzyma".