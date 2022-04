"Chłopaki do wzięcia": Niedawno się ożenił. Jaruś już nie nosi obrączki

Jarek Mergner to bohater programu TTV "Chłopaki do wzięcia". Widzowie, którzy śledzą jego perypetie, nazywają go Jarusiem. Mężczyzna jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i zarazem charakterystycznych bohaterów programu. W przeszłości nie miał zbyt dużego szczęścia w miłości, widzowie więc zazwyczaj obserwowali jego życie jako singla.