Chcą postawić Jarosława Jakimowicza przed sądem karnym. Jest zbiórka

Mimo to Jarosław Jakimowicz pozostaje bezkarny. Co prawda regularnie traci dostęp do mediów społecznościowych, ale posady w publicznej stacji nie. Telewizja Polska nie komentuje jego skandalicznych zachowań, a składane zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jak dotąd tylko w jednym przypadku znalazły finał na sali sądowej. Mowa o zarzucie handlu ludźmi w celach pedofilskich, czyli o 12-letniej Tajce za 2000 marek, o której pisał gwiazdor TVP w swojej autobiografii. Dziś twierdzi, że była to fikcja literacka.