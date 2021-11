Cezary Żak o córce: "Żegnała ludzi umierających na szpitalnych łóżkach"

Cezary Żak przyznał, że kiedyś sam myślał o studiowaniu medycyny: - Oczywiście, ja przecież sam miałem być lekarzem, ale byłem zbyt leniwy i nie chciało mi się uczyć. To były czasy, kiedy trzeba było zdać egzamin wstępny na medycynę, m.in. z fizyki, z której byłem nogą. Stwierdziłem więc, że to bez sensu. Potem poznałem moją przyszłą żonę Kasię, której mama była lekarką. A Zuzia od zawsze wiedziała, że chce leczyć ludzi. Nigdy nie miała co do tego wątpliwości. Już w liceum wybrała klasę przygotowującą do studiowana na wyższej uczelni medycznej