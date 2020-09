Carole Baskin z "Króla tygrysów" zamordowała męża? Psy trafiły na ślad zwłok

"Król tygrysów" to hit Netfliksa z 2020 r. Zgromadził widownię liczącą ponad 34 mln użytkowników! To historia o wojnie pomiędzy Joe Exoticiem, właścicielem prywatnego zoo z dzikimi kotami, a Carole Baskin, która te zwierzęta odbija z rąk prywaciarzy. Konflikt między tą dwójką eskalował do tego stopnia, że Exotic miał nawet chcieć zabić Baskin, płacąc w tym celu odpowiedniemu człowiekowi.