Były reporter TVP Info z nową pracą. Zasłynął prowokacyjnym zachowaniem podczas demonstracji

Filip Styczyński został szefem zespołu serwisu internetowego Poland In. Jest to anglojęzyczny projekt Telewizji Polskiej, który uruchomiono w listopadzie 2018 r. W założeniu ma ukazywać polski punkt widzenia na sprawy międzynarodowe i promować wszystko co polskie, włączając w to kulturę, wartości, tradycje, ekonomie czy gospodarkę.