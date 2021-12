Były prezes TVP o obecnym: "Stworzył Bizancjum z publicznych pieniędzy"

Nie miałbym za złe, gdyby żona pana Kurskiego miała akurat imieniny i prezes dał komuś pieniądze i poprosił, by podjechał do kwiaciarni i kupił kwiaty, bo akurat był zajęty. Zrozumiałbym. Ale zwykłe, codzienne zakupy? Pranie? Wożenie syna na basen? Są pewne granice. To, to co się dziś dzieje, nie tylko w TVP, to jest przejaw psucia państwa.