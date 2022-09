Były już ekspert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" twierdzi... że wcale nie został zwolniony. To nie pierwszy raz, gdy jego wpisy budzą niepokój

TVN zawzięcie milczy na temat tego, dlaczego i jak doszło do zaangażowania do "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Olszaka. Być może decyzję podjęła firma producencka, która niedawno ogłosiła koniec współpracy z nim. Byłaby to kolejna porażka twórców "Ślubu" po fatalnie ocenianym ostatnim sezonie. Czy to sprawi, że TVN wreszcie się obudzi i zmieni produkcję? Trudno powiedzieć, biuro prasowe tradycyjnie milczy.