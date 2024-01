Był gwiazdą TVP Info. Teraz nie zamierza przechodzić do TV Republika

- Jeśli chodzi o kontynuację "W tyle wizji", to nikt z producentów nie zwracał się do mnie z propozycją dołączenia do programu. Gdybym jednak nawet otrzymał propozycję, to zdecydowanie bym ją odrzucił. Pojawiały się także pomysły, by ten program pojawił się w TV Republika, ale również nie jestem tym zainteresowany - przyznał Wolski.