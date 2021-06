Był gwiazdą TVN. Zdradził, ile ma dziś emerytury

- Absurdalną sytuacją jest wpisanie zrzeczenia się tantiem do umowy, który to punkt przemycili. To jawne, przestępcze działanie, prawo to tantiem jest niezbywalnym prawem. Nie byliśmy zawodowymi aktorami, nie znaliśmy tych wszystkich prawnych zagwozdek, a rozmowy, nazwijmy to negocjacyjne, odbywały się bardzo późno. Podłożono nam dokument, który każdy by podpisał. Wtedy nie mieliśmy świadomości, że ten punkt "dodatkowe wynagrodzenie" dotyczy również tantiem, myśleliśmy, że chodzi o coś takiego jak zwrot kosztów dojazdu - mówił.