Burza wokół "Ślubu". Martyna zabrała głos

Widzowie poznali już finał siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Show TVN miało do tej pory niezłą tradycję łączenia przypadkowych ludzi w całkiem udane małżeństwa, co potwierdzają choćby historie Anity i Adriana (doczekali się dwójki dzieci) i Agnieszki i Wojtka, którzy na świecie powitali niedawno swoją pierwszą pociechę. Siódma edycja zakończyła się jednak trzema porażkami relacji uczestników. Ale i sposób przedstawienia bohaterów tej edycji jest ostro krytykowany przez fanów programu. Produkcji zarzuca się kiepski montaż i pokazywanie bezsensownych scen, które w żaden sposób nie pokazywały, co dzieje się u bohaterów eksperymentu.