Burza w sieci po występie Wiktorii w "Rolnik szuka żony". Internauci ruszyli do boju

W Wielkanoc pokazano zerowy odcinek show, w którym przedstawiono uczestników i uczestniczki nowej edycji. Taki zabieg ma miejsce co roku. Bowiem by jesienią cieszyć się nagraniami, zdjęcia do programu muszą ruszyć latem. Tak więc w niedzielę 31 marca pokazano wizytówki rolników i rolniczek. Kandydaci oczekiwać teraz będą na listy od swoich potencjalnych drugich połówek. Tylko pięcioro z nich przejdzie do następnego etapu - będą to osoby najciekawsze według widzów, które otrzymają najwięcej listów.