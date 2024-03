"Rolnik szuka żony". Oto uczestnicy najnowszej, 11. edycji programu

Odcinek zerowy "Rolnik szuka żony" to taki, w którym widzowie oglądają wideo-wizytówki rolników i rolniczek. Mężczyźni i kobiety opowiadają o sobie, mówią, czego oczekują od potencjalnych drugich połówek. Oprowadzają po gospodarstwie, przedstawiają rodzinę. To dobry moment, by pokazać siebie z dobrej strony. Każde z nich ma tylko trochę czasu antenowego, a od tych chwil często zależy ich los.