"To jakiś żart?". Burza po finale "Top Model"

24 listopada w programie na żywo o tytuł Top Model walczyła Dominika, Julia i Nicole. Było oczywiste, że to właśnie Nicole, 19-letnia córka Polki i Kameruńczyka, która urodziła się i mieszka we Włoszech, to największa faworytka. W programie zbierała najwięcej pochwał, w trakcie Fashion Week w Pradze miała najwięcej pokazów i niektórzy uważali, że sam udział w "Top Model" to dla niej wygrana i początek wielkiej kariery.