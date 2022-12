Burza nie cichnie. Politycy zabrali głos w sprawie Jeremy'ego Clarksona

Nie wystarczyły słowa ubolewania wyrażone przez Jeremy'ego Clarksona w poniedziałek na Twitterze ani jego zapewnienia, że w przyszłości będzie bardziej ważył słowa. Afery po piątkowym felietonie w "The Sun", w którym były dziennikarz BBC wyznał swoją szczerą nienawiść do żony księcia Harry'ego oraz podzielił się wizją zainspirowaną głośną sceną z "Gry o tron" (Clarkson napisał, że marzy, by Meghan paradowała nago ulicami brytyjskich miast, obrzucana przez ich mieszkańców ekskrementami) nie wyciszyło też zdjęcie tekstu z internetowej strony tabloidu.