"BrzydUla" wróciła na ekrany. Widzowie mocno rozczarowani

Gdy po ponad dekadzie od emisji ostatniego odcinka ogłoszono, że serial wraca na antenę, fani wprost oszaleli. Z zapartym tchem śledzili każdą wzmiankę na ten temat i odliczali dni do oficjalnej premiery. W końcu stało się. 5 października 2020 r. "BrzydUla" znów zagościła w naszych telewizorach i... podzieliła widzów.

"A ja mam baaardzo pozytywne uczucia co do filmu, ogromna radość, że zachowali melodie z dawnej Brzyduli i oczywiście to ciepło Uli", "Myślę że będzie fajnie, rozkręci się serial na pewno", "Odcinek mnie zaintrygował i bardzo chętnie obejrzę kolejne" - piszą internauci na oficjalnym profilu serialu na Instagramie.