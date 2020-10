"BrzydUla" powróciła. Recenzja pierwszego odcinka najnowszej serii

Kiedy media obiegła informacja, że "BrzydUla" wraca na ekrany telewizorów, fani nie kryli zachwytu. Pierwsza część serialu pozostawiła nas z pytaniem: "Co dalej?". Wszyscy byli ciekawi, jak potoczyły się dalsze losy Uli i jej męża oraz szefa, Marka. Z odpowiedzią na to pytanie nadchodzi 2. sezon serialu.

Recenzja 2. sezonu "BrzydUli"

Dziewczyna przypomina Ulę z pierwszych odcinków. Tak jak i ona, ubiega się o pracę w domu mody. Nieułożona fryzura, nieumiejętnie dobrany strój i przykuwające uwagę okulary to cechy charakterystyczne Bożenki. Główna bohaterka chce pomóc znaleźć pracę kuzynce Maćka i udaje się z nią do miejsca, gdzie sama stawiała pierwsze kroki.

Już od samego początku widzowie dostają odpowiedź na pytanie: "Jak potoczyły się losy Uli?". Cieplak została mamą, ma trójkę dzieci i nie ma czasu, aby się wyspać, a co dopiero o siebie zadbać. Wydawać by się mogło, że jej związek z Markiem jest szczęśliwy, a partnerzy są wobec siebie szczerzy. Cała ta wizja zostaje zniszczona, kiedy Ula poznaje nową asystentkę męża, Nadię. Zazdrosna bohaterka podejrzewa partnera o zdradę. Czy się myli?

Drugi sezon "BrzydUli" to przyjemny powrót do przeszłości. Już od pierwszych minut serial wciąga widza. Warto również wspomnieć o humorze, który jest w serialu wszechobecny. Trzeba przyznać, że w dużej mierze jest to zasługa nowej bohaterki, Bożenki, która jest po prostu bardzo zabawna. I mimo że nie należę do grona fanów polskich seriali, to ten na razie ogląda się z ogromną przyjemnością. Co będzie dalej?