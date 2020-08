Julia Kamińska w stroju grubaski. Tak męczy się na planie "Brzyduli"

Julia Kamińska znów wciela się w Ulę Cieplak. Po raz pierwszy została tytułową Brzydulą w 2008 r. Miała wówczas zaledwie 21 lat, a jej nazwisko większości widzów nic nie mówiło. Jednak wystarczył jeden sezon hitu emitowanego przez stację TVN, by Kamińska zyskała popularność i rozpoznawalność. Gdy w telewizji pokazywano drugi sezon, o Kamińskiej było już głośno. Ostatnie odcinki drugiego sezonu wyemitowano pod koniec grudnia 2009 r., z kolei początek trzeciej serii zaplanowano na październik 2020 r. A to oznacza, że aktorzy grający w tasiemcu są o 11 lat starsi. No i sporo się zmienili.