Brutalny żart Skiby. Wystarczyły mu dwa zdania

Dla wprawnego komika każda sytuacja to dobra okazja do żartu. Zasadę tę wyznaje Krzysztof Skiba, który dzieli się z fanami humorystycznymi komentarzami na tematy bieżące. Tak było też z informacją o wejściu Finlandii do NATO. Czy wspólnego ma z tym Ryszard Terlecki?