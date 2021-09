Bruno z "Love Island" już tak nie wygląda. Internauci nie dowierzają

Bruno do tej pory wyróżniał się swoją długą brodą. Jednak nieoczekiwanie postanowił ją zgolić! Zrobił to dla Angeliki, która powiedziała, że nie przepada za mężczyznami z brodą. Jak widać, Brunowi musi zależeć na Angelice, która nie kryła zszokowania, gdy zobaczyła, co robi. Próbowała go nawet nakłonić, by tego nie robił. – Ja ci powiedziałam, żebyś mnie szanował i wystarczy – mówiła. Na nic to się zdało.