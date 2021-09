"Love Island". Polały się pierwsze łzy w tej edycji

Zauroczony Moniką Jędrzej poszedł od razu do Oli, z którą jest w parze, by zapowiedzieć jej, że ma zamiar poderwać nową uczestniczkę. - Jesteś fajną koleżanką i fajnie się z tobą rozmawia i spędza czas i czuję to. Natomiast nie mogę zrobić kroku naprzód, bo nie czuję tego do końca. Serce mi podpowiada troszkę inaczej — wyznał Jędrek. - Chciałbym, żeby nie było między nami sporów, nienawiści, tylko żebyśmy zostali jednak koleżeństwem. Ja mam tak od początku, albo ktoś mnie pociąga na sto procent, albo jestem świadomy tego, że nic z tego nie wyjdzie. Mogłabyś się czuć delikatnie wykorzystana, a ja takiej sytuacji nie chcę, bo wolę od razu powiedzieć co i jak i kierować się głosem serca, a ono podpowiada, żebym poszedł w stronę Moniki.