Pożegnała się z programem. Widzowie... nie są zaskoczeni

Odejście Natashy rozbudziło dyskusję wśród fanów programu. "To było do przewidzenia" - czytamy w komentarzach. "Była w telewizji, mogła ugryźć się w język" - pisze inna użytkowniczka, odnosząc się do sytuacji z programu, kiedy to Natasha mówiła wprost, że brzydzi się Danielem, z którym była w parze. Widzowie jednak słusznie punktują, że obojętnie co mówiła Natasha w programie, nie zasługuje na hejt.