Brat Maryli Rodowicz pojawi się w show TVP? "Myślałem o tym, by się zgłosić"

Wygląda na to, że 79-latek wraca do pełni sił. Nie ukrywa, że doskwiera mu samotność, więc chciałby, aby w jego życiu pojawiła się szczególna kobieta. Niedawno zaprzyjaźnił się z Walentyną z pierwszej edycji "Sanatorium miłości", co sprawiło, że myślał nad udziałem w show TVP.