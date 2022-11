Maryla Rodowicz nie miała pieniędzy na operację brata. On zdradził ich sekret: "bez łazienki i bieżącej wody"

Sprawa w sądzie przypominała wojenną walkę. Piosenkarka skarżyła się, że jest w opłakanej sytuacji finansowej, a wszystko przez ogromny dom w prestiżowym Konstancinie, który jest na jej utrzymaniu. To miało argumentować jej roszczenia do ogromnych alimentów od byłego męża i chęć udziału w jego firmach. Sąd nie przychylił się jednak do tej "prośby" i Rodowicz nie dostała nic.