Maryla Rodowicz żałuje jednego. "To były bardzo dramatyczne sceny"

Alicja Węgorzewska zapytała Rodowicz, czy żałuje, że tyle wyjeżdżała. Gwiazda odpowiedziała, że tak. - Żałuję... To były bardzo dramatyczne sceny, jak syn 4-letni stawał w drzwiach i mówił: "Nie wyjdziesz". A ja już z walizką spakowaną musiałam wychodzić. On dostawał histerii. Straszne. On mi nigdy tego nie wypomniał, ale ja czuję, co on czuje.