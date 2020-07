Nie mogą ryzykować. Odizolowano ich na planie

W Polsce odnotowano na ten moment ponad 35 tys. przypadków zarażeń koronawirusa. Mimo to życie trzeba było odmrozić. Ruszyły biznesy, więc i na planach filmowych czy serialowych też pracują już aktorzy. Pisaliśmy wam ostatnio o tym, że gwiazdy np. "Twoja twarz brzmi znajomo" muszą przed wejściem do studia nagraniowego zrobić test na koronawirusa. To nie jedyne zasady bezpieczeństwa, które stosują twórcy rozrywki.