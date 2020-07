Piotr Gąsowski pokazał swój test na koronawirusa

Wybuch pandemii koronawirusa przerwał nie tylko życie społeczne, ale też wszystko to, co działo się w rozrywce. Zawieszono produkcję "Tańca z gwiazdami", "Kuchennych rewolucji", nie kręcono nowych odcinków programu Polsatu "Nasz nowy dom". Trzeba było też zawiesić pracę przy "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz już życie powoli się odmraża, więc i w telewizyjnych studiach zaczyna się coś dziać. Są jednak pewne zasady, o których wspomniał Piotr Gąsowski.

Informowaliśmy was już o tym, że gwiazdy, które wracają do pracy na planach zdjęciowych, muszą dostosować się do reżimu sanitarnego. Testy na koronawirusa robi się m.in. przed wejściem na plan "Na Wspólnej", o czym pisała Grażyna Wolszczak.