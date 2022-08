"Boska Cleo" piszą fani. Gwiazda dziękuje im za festiwal w Sopocie

Cleo była jedną z gwiazd drugiego dnia tegorocznego festiwalu Top of The Top w Sopocie. Artystka zaprezentowała w Operze Leśnej nowe i dobrze znane już fanom przeboje w zaskakującej, kowbojskiej stylizacji. W teledysku do utworu "Żywioły" artystka wciela się w kowbojkę i właśnie w tym westernowym klimacie utrzymany był jej środowy występ w Sopocie.