Top of the Top Sopot Festival. Pomieszanie z poplątaniem, a Słowik powędrował do Szpaka

W efekcie raz mieliśmy na scenie Natalię Przybysz, tu nagle zespół Kombi (mimo że TVN obiecał nowe hity i nowych artystów), Nataszę Urbańską (przed którą gospodarze niemal rozwinęli czerwony dywan), potem znowu artystę, którego konkurs nie interesował, potem klip ze starymi odcinkami "You can dance". Jeśli ktoś próbował śledzić koncert od początku do końca, miał prawo poczuć się pogubiony.