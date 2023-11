Bonda o polskich morderczyniach: "Zabójstwo kasuje wszystkie żeńskie cechy. I to najbardziej nas przeraża"

To oznacza, że dokumentalista musi się zbliżyć do bohatera i nie wolno mu go oceniać. Czy to jest morderczyni czy inny bohater nie ma znaczenia. Potem wiedzę otrzymaną od bohaterek skonfrontowałam z aktami. Wszystko po to, by nie zostawić czytelnika w Hadesie bez komentarza. Tym sposobem każdy może wyrobić sobie zdanie o tym, jaka jest i jaki wgląd w siebie ma każda z tych bohaterek. Jeśli znajdę w sobie tyle mocy, by znów się za to wziąć, będzie pani pierwsza, która się o tym dowie.