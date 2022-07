Śmierć 14-letniej Kalinki. Netflix prezentuje wstrząsający film

- Moim zdaniem sprawiedliwość musiała być wymierzona do końca – komentuje w filmie André Bamberski. Ta nieco ponad godzinna historia na Netfliksie co chwilę zaskakuje jakimś nowym wątkiem. Po kilku dekadach walki o sprawiedliwość, André postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. No może nie dokładnie w swoje. Gdy Bamberski ogłosił, że chce ścigać zabójcę swojego dziecka i zaciągnąć go z Niemiec do Francji, zgłosił się do niego Anton Krasniqi. Panowie plus dwóch rosyjskich bandziorów zaplanowali porwanie Dietera Krombacha. Pewnego dnia zaczaili się na niego, wyciągnęli z samochodu, obezwładnili, po czym przewieźli przez granicę do Francji i odstawili nieprzytomnego pod jeden z komisariatów policji...