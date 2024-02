Bojkot polityków PiS. Od miesiąca nie pojawiają się w Polskim Radiu

- Na początek chcę wyrazić radość, że pierwszy raz od ponad trzech lat jestem znowu w kochanej mojej audycji, jaką są "Sygnały dnia". Niestety mieliście przez trzy lata zakaz kontaktowania się ze mną. To samo zresztą w telewizji publicznej - mówił, nawiązując do czasów panowania PiS, kiedy to stacja ignorowała go, mimo że sam w niej działał, ale był skonfliktowany z jej władzami.