Gigantyczne zamieszanie pod Sejmem. Reporter TVN24 zagłuszany

Reporter TVN24 obrażany

W trakcie próby zadawania pytań kolejnym posłom Prawa i Sprawiedliwości zgromadzonym pod Sejmem, Napieraj co rusz był zagłuszany przez inne osoby obecne przy ulicy Wiejskiej. Sami też posłowie, którym zadawał pytania, na tyle utrudniali pracę przekrzykując reportera z Wiertniczej lub próbowali obrażać go (np. słowami "czy pan się dobrze czuje?"), iż słowa padające do mikrofonu były całkowicie niezrozumiałe dla widzów.