Bohaterce "Wizy na miłość" grozi deportacja. Rozkręcała się w branży dla dorosłych

Larissa Lima brała udział w reality show "Wiza na miłość", gdzie poznała męża i dostała wizę do USA. Małżeństwo nie trwało długo, a po 34-latkę już się upominają służby ścigające nielegalnych imigrantów.

Larissa Lima wiele zawdzięcza udziałowi w programie "Wiza na miłość" ("90 Days Fiance"). Choć jej małżeństwo z Coltem Johnsonem zakończyło się rozwodem w styczniu 2020 r. (w programie wystąpili dwa lata wcześniej), to przekuła pięć minut sławy w całkiem dochodową karierę. Teraz jednak pojawiły się problemy, bo upomnieli się o nią funkcjonariusze ICE.

ICE to federalny organ ścigania zajmujący się egzekwowaniem przepisów imigracyjnych i celnych w USA. Amerykańskie media pisały, że w zeszły weekend Lima została aresztowana w domu swojego chłopaka w Las Vegas, gdy szykowała się do wyjazdu do Kolorado. Szybko jednak wyszła na wolność, co wzbudziło podejrzenia, że Lima wszystko ukartowała, by było o niej głośno.

Materiały prasowe Larissa z ówczesnym mężem w programie (Materiały prasowe)

Portal TMZ dotarł do dokumentów ICE, które potwierdzają zatrzymanie Limy. Teraz 34-latka z Brazylii czeka na kolejny krok władz, które mają zdecydować o tym, czy kobieta zostanie deportowana po rozstaniu z Amerykaninem. Colt Johnson, który ożenił się z Larissą po 11 dniach znajomości, cofnął bowiem tzw. oświadczenie o wsparciu. Lima potrzebowała tego dokumenty, by móc ubiegać się o stały pobyt w USA. Po rozwodzie żaliła się, że mąż zabrał jej "zieloną kartę" i nie wie, co się z nią teraz stanie.

Deportacja z USA to ostatnie, czego teraz pragnie Larissa Lima. Choć po rozwodzie była w trudnej sytuacji (sama twierdziła, że mąż zostawił ją z 38 dol. w kieszeni), to szybko stanęła na nogi. Przeszła szereg operacji plastycznych i zaczęła bardzo dochodową działalność w internecie. Nagrywała spersonalizowane wiadomości w serwisie Cameo, a niedawno ruszyła z profilem na OnlyFans, słynącym z pornograficznych treści.

Przypomnijmy, że "90 Days Fiance" to reality show emitowane jest na antenie TLC i polega na tym, że do programu zgłaszają się pary, które złożyły wniosek o wizę K-1 lub już ją otrzymały. K-1 to wiza narzeczeńska nieimigracyjna dla narzeczonej/ego obywatela USA. Pozwala na wjazd do USA i zawarcie małżeństwa.

Uczestnicy programu mają tytułowe 90 dni na podjęcie decyzji o małżeństwie. W trakcie trwania show wiza wygasa jednej osobie z pary i musi ona opuścić kraj. "90 Days Fiance" zadebiutowało w telewizji w 2014 r. i cieszy się ogromną popularnością.

