Bohater show Netfliksa zdemaskowany. "Drapieżca seksualny"

Pierwsza żona Antle’a – Betsy Rogers – wiedziała, że mąż romansuje z nieletnimi dziewczynami z ośrodka. Wiedziała też o pornograficznych zdjęciach, które im robił. Wszyscy jednak przekonani byli, że ona i Doc są w otwartym małżeństwie i on ma pozwolenie na to, by być z innymi kobietami.