"Big Brother": Kamil przeszedł metamorfozę. Teraz jest blondynem

Kamil Lemieszewski postanowił zaszaleć na koniec roku. Zapomnijcie o brunecie, który wygrał "Big Brothera". Teraz to blondyn, którego fani porównują do Wiedźmina.

Kamil Lemieszewski jest podwójnym zwycięzcą " Big Brothera ". Po pierwsze wygrał 2. edycję , zgarniając czek o wartości 100 tys. złotych. Po drugie został celebrytą, co dla większości uczestników jest nawet większą wartością niż nagroda pieniężna.

Ostatnio sieć obiegły zdjęcia, na którym mogliśmy zobaczyć, jak Kamil spędza czas z ukochaną Ewą na modnym w Warszawie Placu Zbawiciela . Lemieszewski zupełnie nie przejął się obecnością śledzących go paparazzi. Wprost przeciwnie. Później dowiedzieliśmy się, że kilkukrotnie imprezował z uczestnikami poprzedniej edycji "Big Brothera" m.in. z Madzią Wójcik, Justyną "Juszes" Żak, Olegiem Riaszeńczewem oraz Pawłem Grigorukiem.

Chyba nie będzie przesadą, jak powiemy, że w nowym wydaniu jest nie do poznania. Niektórzy fani w komentarzach porównują go nawet do... Wiedźmina. A jak wam się podoba ta metamorfoza?