"Big Brother": Kamil Lemieszewski tydzień temu wygrał 100 tysięcy złotych. "Zostałem bez grosza"

W połowie grudnia zakończyła się kolejna edycja "Big Brothera", którą wygrał Kamil Lemieszewski. Kontrowersyjny uczestnik zaskoczył kolejnym wyznaniem odnośnie nagrody w programie.

Kamil Lemieszewski był jedną z najbarwniejszych postaci ostatniej edycji "Big Brothera". Mimo iż był nominowany do opuszczenia domu praktycznie w każdym tygodniu, udało mu się dotrwać do finału i wygrać. W programie zasłynął kilkoma kontrowersyjnymi wypowiedziami, dzięki którym, paradoksalnie, zyskał fanów. Widzowie docenili go za szczerość i barwną osobowość.