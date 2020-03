"Big Brother Australia". Produkcja ma problemy w związku z koronawirusem

Co z uczestnikami australijskiej edycji? Pojawiły się niepokojące doniesienia w tamtejszej prasie.

Produkcja programu została zawieszona na kilka dni. Wszystko z powodu obaw o jednego z pracowników, który zajmował się przygotowywaniem show. Ta osoba miała kontakt z pacjentem z COVID-19. Nagrywanie wstrzymano do czasu, gdy pojawiły się testy na obecność koronawirusa u osoby z produkcji.

7News podaje, że wynik testu był negatywny. Media nie podały jednak szczegółów, jak wyglądało życie uczestników programu, gdy większość ekipy produkcyjnej została odesłana do domu.

Australijski "Big Brother" po raz pierwszy w historii nagrywany jest "do puszki". Oznacza to, że nie ma programów na żywo, widzowie nie mogą też podglądać, co dzieje się u bohaterów. Odcinki planowo mają być pokazane w czerwcu tego roku.