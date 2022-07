Bez niego Netflix by zatonął. Historia "Stranger Things" dopiero się zaczyna

Jak podaje Deadline, pojawianie się nowych odcinków serialu "Stranger Things" sprawiło, że po raz pierwszy od wielu miesięcy liczba abonentów największej platformy streamingowej wzrosła. Wygląda na to, że wiele osób, które w ostatnim okresie zrezygnowało z subskrypcji, powróciło do serwisu. Przynajmniej na czas potrzebny do obejrzenia przebojowego serialu. Nie może więc dziwić, że szefowie Netlfiksa chcą zbudować filmowe uniwersum "Stranger Things", coś na kształt uniwersum Marvela czy też "Gwiezdnych wojen".