Kolejny przebój Netfliksa. Hitem stają się już nie tylko filmy i seriale

Singiel "Running Up That Hill" z albumu "Hounds of Love" miał premierę w sierpniu 1985 r. Utwór stał się jednym z największych przebojów w karierze brytyjskiej piosenkarki Kate Bush. Mimo upływu lat, miłośnikom muzyki był on bardzo dobrze znany, ale wiele osób z młodego pokolenia mogłoby nigdy go nie poznać, gdyby nie serial "Stranger Things".