Bez maseczek i dystansu. Seniorzy z "Sanatorium miłości" spotkali się raz jeszcze

- Jestem silną, niezależną, wolną kobietą. Taka weszłam do programu i taka jestem po programie. Po programie moje życie się nie zmieniło. Nie zostałam zasypana listami od adoratorów, poczta kwiatowa nie przyjeżdża. Wciąż jestem aktywna zawodowo. Zajęłam się remontem domu, co sprawia mi wielką przyjemność, a za chwilę odbieram nowe auto. To są moje radości. I zwierzęta. Codzienne spacery z psami trzymają mnie w formie - opowiada Basia.

- Dużo fajnych relacji wyniosłem z programu. Mogę powiedzieć, że przez kilka miesięcy byłem "stacją odbiorczą". Dużo osób dzwoniło, pisało na Facebooku. Rozmawiałem z każdym. Rzadziej ja do kogoś dzwoniłem. Wiesia była dla mnie źródłem informacji, co się u kogo wydarzyło po programie. W tym wieku nie ma co od razu szaleć ze ślubem. Każdy ma swoje życie, rodzinę, dzieci, wnuki. To jest fantastyczne, że można mieć osobne życia, a jednoczesne dzielić wspólne chwile. Celebrować dany nam czas. Nie na co dzień, a od czasu do czasu. Jaka to jest przyjemność! Wtedy można układać ścieżkę z kwiatów róż, prawda? - dodał od siebie Wojtek.