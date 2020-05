"Leśniczówka" bez przytulania i całowania. To efekt pandemii

- Nie ma takich zaleceń, że każdy, kto wraca do pracy, musi przejść taki test. Jednak to była nasza inicjatywa, żeby na planie każdy się czuł bezpiecznie - mówił producent. I zwrócił uwagę, że w obsadzie jest grupa artystów w sile wieku, dla których koronawirus jest szczególnym zagrożeniem. Mowa o takich aktorach i aktorkach jak Henryk Talar , Anna Seniuk , Maria Pakulnis czy Ewa Szykulska .

Co ciekawe, w przerwie między ujęciami aktorzy i aktorki nie noszą maseczek, tylko przyłbice. Oczywiście po to, by nie zepsuć sobie charakteryzacji i makijażu. Przyłbice mają nawet podczas prób i zdejmują je dopiero do właściwych zdjęć.