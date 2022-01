Będzie romans w "Farmie"? Kuba ma chrapkę Kingę

Twórcy "Farmy" nie czekali do wiosny, aby dać się odkryć widzom Polsatu. Nowy program to zupełna świeżynka w polskiej telewizji - grupa uczestników zostaje odcięta od internetu, prądu, ciepłej wody i musi sprawdzić się w prowadzeniu gospodarstwa. Dwunastu bohaterów to wybuchowa mieszanka charakterów. Jednak dwóch z nich wyraźnie czuje do siebie miętę.