Będzie kontynuacja hitu Marvela? Reżyser zdradza plany

– To w zasadzie nie wchodziło w grę. Stwierdzili: "Najpierw musimy to zrobić w filmie aktorskim, dopiero później zrobisz to ty". (...) Chcieliśmy korzystać z wszystkich zabawek, ale na tym polu były ograniczenia – powiedział reżyser serialu, Bryan Andrews w podcaście "Phase Zero" portalu ComicBook.com. Jak przyznał twórca i scenarzysta "What If...?" A.C. Bradley, to był również powód niepojawienia się wielu postaci z MCU, np. Kapitana Ameryki, w pierwszych dwóch sezonach.