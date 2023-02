Beata Chmielowska-Olech dorabia sobie jako hotelarka. To tam kręcono kultowy serial

W 2004 r. Beata Chmielowska-Olech i jej mąż kupili dworek 35 km od Warszawy we wsi Many. Tym samym zmusili do wyprowadzki zadomowiony tam staroszlachecki ród. Mowa oczywiście o serialowej rodzinie Złotopolskich, której scenariuszowa siedziba znajdowała się w Manach od samego początku, czyli 1997 r., kiedy zacżęto kręcić tę 1121-odcinkową telenowelę.