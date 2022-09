Basia i Krzysztof z "Hotelu Paradise" mają szansę wrócić do siebie? Wymowne słowa przystojniaka

Teraz do słów prowadzącej odniósł się sam Krzysztof Świst. Na Instastory zapytano go o komentarz do jej słów. "Czytałem i potwierdzam, pisaliśmy z Klaudią, był ten temat poruszony. Było to z początkiem lipca, natomiast trochę czasu już trochę minęło i tak jak na załączonym zdjęciu... nie oglądam się już za siebie" - napisał przystojniak. Wszystko więc wskazuje na to, że jednak miłość Basi i Krzysztofa to już przeszłość.